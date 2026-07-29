Зеленски във Вашингтон: Имаме спешна нужда от балистични ракети

Украйна има спешна нужда от американски системи за балистична отбрана и ракети-прехващачи, заяви президентът Володимир Зеленски след срещи във Вашингтон с американския си колега Доналд Тръмп и членове на Сената.

Пред представители на медиите украинският държавен глава поясни, че макар силите на Киев да разполагат с дронове, способни успешно да неутрализират безпилотни апарати, произведени в Иран и Русия, те остават уязвими срещу балистичните атаки.

По думите му осигуряването на специализирана противовъздушна отбрана е бил сред основните акценти по време на разговорите му с президента Тръмп.

Освен това Зеленски заяви в интервю за американската телевизия "Фокс Нюз", че инициативата вече не е в ръцете на президента на Русия Владимир Путин във войната в Украйна.

"Путин губи 30 000 от войниците си на месец. Това са много загуби, но той не иска да спре тази война", добави той.

По повод задвижения от Сената на САЩ широкообхватен законопроект в памет на Греъм за енергийни санкции срещу Русия Зеленски каза пред Укринформ, че този законопроект представлява силна подкрепа за Украйна и изпраща важно послание на Европа.

"На първо място ние сме много благодарни на сенаторите за дебата. Обсъдихме в детайли как да се помогне на Украйна. Много сме благодарни - този законопроект е изключително важен. Важен е натискът, който се оказва върху Русия със санкциите", посочи украинският държавен глава, цитиран от БТА.