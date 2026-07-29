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13 жертви на мощното земетресение в Япония, евакуираха над 10 000 души (Видео, снимки)

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Срутената молитвена зала на храма „Яцуширо“ след земетресението от 7,1 в Япония СНИМКА: Ройтерс

Срутеният мол пострадал и при земетресенията от 2016 г., отворили го пак преди по-малко от два месеца

13 са вече жертвите на мощното земетресение от 7,1 по Рихтер, което разтърси Япония във вторник. 

Силният трус срути мол в град Кумамото и оставили хиляди в капан вътре. Спасителните операции там продължават. За три от жертвите е потвърдено, че са били в мола. 

Земетресението разтърси вътрешността на южния японски остров Кюшу в 16,27 ч местно време.

„Потвърдени са значителни разрушения, включително жертви, срутвания на сгради, пожари и щети по пътищата. Тринайсет души са загинали", каза премиерката Санае Такаичи на брифинг пред медиите.

Според експерти трусът е причинен от разлом, който е останал неразкъсан след земетресенията от 2016 г. Тогава две земетресения от 6,5 и 7,3 по Рихтер удариха региона през два дни и отнеха живота на над 270 души, съобщи Би Би Си. 

Според експертите тези земетресения са били свързани с разломните зони Футагава и Хинагу.

А земетресението от вторник е произлязло от неразрушен участък от разломната зона Хинагу, заяви пред обществената телевизия NHK Сакай Шиничи, професор в Института за изследване на земетресенията към Токийския университет.

Срутени сгради след земетресението в южната префектура Кумамото в Япония, в град Яцуширо СНИМКА: Ройтерс
Срутени сгради след земетресението в южната префектура Кумамото в Япония, в град Яцуширо СНИМКА: Ройтерс
Срутения мол „Aeon Mall“ СНИМКА: Ройтерс
Срутения мол „Aeon Mall“ СНИМКА: Ройтерс
Издирванията и спасителните операции в срутения мол продължават СНИМКА: Ройтерс
Издирванията и спасителните операции в срутения мол продължават СНИМКА: Ройтерс
Срутената молитвена зала на храма „Яцуширо“ след земетресението от 7,1 в Япония СНИМКА: Ройтерс
Срутената молитвена зала на храма „Яцуширо“ след земетресението от 7,1 в Япония СНИМКА: Ройтерс

Професорът по сеизмология Шинджи Тода също така заяви пред информационната агенция „Киодо", че земетресенията от 2016 г. са „причинили значително напрежение и натоварване, което този път е довело до движения по част от разломната зона Хинагу".

 Премиерката Такаичи увери, че спасителните и издирвателни действия продължават, но всичко е "състезание с времето". Япония е в капана на гореща вълна с температури над 40 градуса, която се очаква да продължи и през следващите дни. 

Близо 10 000 души са евакуирани в префектурата Кумамото, а около 36,700 къщи все още са без електричество. Влаковете на остров Кюшу са спрени. 

Железопътният оператор съобщи, че седем пътници са били ранени при земетресението, което е засегнало и линията на свръхбързите влакове „Кюшу Шинкансен".

Влаковете са останали блокирани на релсите след труса и пътниците са прекарали нощта там. 

Молът, който се срути и остави в капан хората вътре, е бил отворен едва на 13 юни след големи реновации. Той работи от 2005 година, но през 2016 е затворен за ремонт, защото е бил повреден при големите земетресения от 2016 г. 

Кадър, заснет от дрон, показва спасители във фабриката на „Nippon Paper Industries“ след земетресението СНИМКА: Ройтерс
Кадър, заснет от дрон, показва спасители във фабриката на „Nippon Paper Industries“ след земетресението СНИМКА: Ройтерс
Паднал мост след земетресението в Япония СНИМКА: Ройтерс
Паднал мост след земетресението в Япония СНИМКА: Ройтерс
Срутени къщи след земетресението от 7,1 по Рихтер в Япония СНИМКА: Ройтерс
Срутени къщи след земетресението от 7,1 по Рихтер в Япония СНИМКА: Ройтерс
Срутени къщи след земетресението от 7,1 по Рихтер в Япония СНИМКА: Ройтерс
Срутени къщи след земетресението от 7,1 по Рихтер в Япония СНИМКА: Ройтерс

Издирването на оцелели продължава и в град Хикава, където много от къщите са се срутили и хората вътре с в капан. 

Срутената молитвена зала на храма „Яцуширо“ след земетресението от 7,1 в Япония СНИМКА: Ройтерс
Срутени сгради след земетресението в южната префектура Кумамото в Япония, в град Яцуширо СНИМКА: Ройтерс
Срутения мол „Aeon Mall“ СНИМКА: Ройтерс
Издирванията и спасителните операции в срутения мол продължават СНИМКА: Ройтерс
Срутената молитвена зала на храма „Яцуширо“ след земетресението от 7,1 в Япония СНИМКА: Ройтерс
Кадър, заснет от дрон, показва спасители във фабриката на „Nippon Paper Industries“ след земетресението СНИМКА: Ройтерс
Паднал мост след земетресението в Япония СНИМКА: Ройтерс
Срутени къщи след земетресението от 7,1 по Рихтер в Япония СНИМКА: Ройтерс
Срутени къщи след земетресението от 7,1 по Рихтер в Япония СНИМКА: Ройтерс

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