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Делото за най-тежката влакова катастрофа в Гърция продължава през септември

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Снимка: Pixabay

Делото за най-тежката железопътна катастрофа в историята на Гърция бе отложено за септември. До прекъсването на процеса за злополуката край Темпе от 2023 г. се стигна, след като прокуратурата официално представи обвинителния акт срещу 36-имата подсъдими. Заседанията се провеждат при засилен интерес в специално пригодена зала в университета в Лариса, където след лятната съдебна ваканция съдът ще започне разпита на свидетелите, включително роднини на загиналия машинист.

Основният коз на прокуратурата е разкритието, че обвиняемите са съзнавали за критичните пропуски в безопасността по участъка между Лариса и Неи Пори. Според обвинението те са знаели, че ключовите системи за сигнализация, дистанционно управление и автоматична защита не са функционирали още от 2019 г., а радиокомуникацията е работила само частично от 2018 г. На 33-ма от подсъдимите са повдигнати тежки обвинения за нарушаване на безопасността на транспорта, които предвиждат дори доживотен затвор, както и обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост.

Трагедията от 28 февруари 2023 г., при която челен сблъсък между пътнически и товарен влак по линията Атина - Солун отне живота на 57 души (предимно студенти), предизвика вълна от масови протести. Обществото и близките на жертвите продължават да обвиняват властите в забавяне на важните реформи за безопасност и в опити за прикриване на доказателства по случая.

Снимка: Pixabay

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