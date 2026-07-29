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Москва определи като неоснователни обвиненията на Букурещ, че руски дронове са нарушили румънското въздушно пространство, и обеща твърд отговор след експулсирането на дипломат от нейната мисия в страната.

В официално изявление, публикувано на сайта на инистерството, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова критикува действията на румънските власти.

"Отхвърляме тези последни неоснователни твърдения. Инсценираните инциденти и тяхното пропагандно отразяване показват опита на румънското държавно ръководство да прикрие катастрофалните резултати от своята безотговорна позиция в подкрепа на киевския режим", заяви тя.

Захарова добави още, че Румъния ще получи правилен отговор"за действията си.

"Следователно никой не бива да се изненадва, че все по-често сред местната общественост се наблюдава стремеж към здрав разум, когато става въпрос за Украйна и действията на нейните лидери", посочи тя.

Ескалацията идва, след като в понеделник на руския посланик в Букурещ бе връчена нота, с която служител на дипломатическата мисия бе обявен за персона нон грата и получи петдневен срок да напусне страната. Дипломатическото напрежение бе провокирано от съобщения на румънското министерство на отбраната, че в периода 24-26 юли армията е свалила три руски дрона, навлезли в националното въздушно пространство ма северната ни съседка, пише БТА.