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Голям пожар на остров Парос, евакуирани са девет населени места

Бойка Атанасова, Атина

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Пожарът на остров Парос СНИМКА: Бойка Атанасова

Туристите да следят указанията на властите

Тежка остава обстановката на гръцкия остров Парос, където голям горски пожар продължава да се разпространява неконтролируемо заради силния вятър и труднодостъпния терен.

След четири последователни предупреждения чрез системата 112 гръцките власти разпоредиха евакуацията на общо девет населени места. Огънят се развива в района под Агиос Пандес, а пожарникарите продължават борбата за овладяването му.

Властите призовават всички жители и туристи да следят внимателно официалните съобщения и да изпълняват незабавно разпорежданията на службите. По информация на местната администрация на някои места се е наложило хора да бъдат извеждани принудително, тъй като са отказвали да напуснат домовете си въпреки непосредствената опасност.

Очаква се през деня скоростта на вятъра да достигне до 8 бала по Бофорт, което значително увеличава риска от бързо разпространение на пожара. Заради динамичната обстановка туристите, които се намират на остров Парос или предстои да пътуват натам, е добре да следят информацията от местните власти и указанията на своите хотели и туристически оператори.

Противопожарните сили непрекъснато се увеличават, а борбата с огнената стихия продължава.

Пожарът на остров Парос СНИМКА: Бойка Атанасова

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