Голям пожар на остров Парос, евакуирани са девет населени места

Туристите да следят указанията на властите
Тежка остава обстановката на гръцкия остров Парос, където голям горски пожар продължава да се разпространява неконтролируемо заради силния вятър и труднодостъпния терен.
След четири последователни предупреждения чрез системата 112 гръцките власти разпоредиха евакуацията на общо девет населени места. Огънят се развива в района под Агиос Пандес, а пожарникарите продължават борбата за овладяването му.
Властите призовават всички жители и туристи да следят внимателно официалните съобщения и да изпълняват незабавно разпорежданията на службите. По информация на местната администрация на някои места се е наложило хора да бъдат извеждани принудително, тъй като са отказвали да напуснат домовете си въпреки непосредствената опасност.
Очаква се през деня скоростта на вятъра да достигне до 8 бала по Бофорт, което значително увеличава риска от бързо разпространение на пожара. Заради динамичната обстановка туристите, които се намират на остров Парос или предстои да пътуват натам, е добре да следят информацията от местните власти и указанията на своите хотели и туристически оператори.
Противопожарните сили непрекъснато се увеличават, а борбата с огнената стихия продължава.