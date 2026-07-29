Безплатен вход в 126 археологически обекта и музеи в Гърция на 28 август

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Гърция отново ще отбележи една от най-красивите си летни традиции – Августовското пълнолуние, като на 28 август 2026 г. десетки културни обекти в страната ще бъдат отворени за посетители с безплатен вход.

По информация на Министерството на културата на Гърция инициативата се организира за поредна поредна година под координацията на Главната дирекция „Антики и културно наследство" и превръща нощта на пълната луна в мащабен културен празник.

Общо 126 археологически обекта, исторически паметници и музеи в цялата страна ще приемат посетители без входна такса, като на много места ще бъдат организирани концерти, театрални спектакли, изложби и специални културни прояви.

Очаква се и тази година в инициативата да се включат емблематични обекти в различни части на страната от Атина и Солун до Пелопонес, Крит, Родос, Делфи, Олимпия и десетки други исторически места.

Министерството на културата ще публикува в следващите седмици подробната програма с участващите обекти, работното им време и всички съпътстващи събития.

За туристите, които ще бъдат в Гърция в края на август, това е една от най-добрите възможности да посетят световноизвестни археологически обекти и музеи напълно безплатно и да се насладят на неповторимата атмосфера на една от най-красивите летни нощи в годината.