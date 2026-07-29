Съветът за сигурност на ООН започва тайно гласуване за нов генерален секретар

Съветът за сигурност на ООН започва първия кръг от неофициални закрити гласувания, за да оцени подкрепата за седемте кандидати за поста на генерален секретар на световната организация. Новият лидер ще наследи португалеца Антонио Гутериш, чийто втори мандат изтича в края на годината.

За позицията се борят Рафаел Гроси (Аржентина), Мишел Бачелет (Чили), Ребека Гринспан (Коста Рика), Мария Фернанда Еспиноса (Еквадор), Каролин Родригес-Биркет (Гвиана), Маки Сал (Сенегал) и угандийският дипломат Олара Отуну. Сондажното гласуване е тайно и необвързващо, като 15-те страни членки на Съвета отбелязват дали „насърчават", „не насърчават" или „нямат мнение" за всеки от тях. Към момента няма изразен фаворит, а списъкът с кандидати все още не е окончателно затворен.

На този ранен етап бюлетините са еднакви за всички, за да не се вижда дали отрицателните гласове идват от петте постоянни членки с право на вето - САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция. Едва на по-късен етап те ще гласуват с цветни бюлетини, за да стане ясно дали дадена кандидатура е блокирана. Процедурата от няколко кръга се очаква да приключи през есента, след което Съветът за сигурност ще препоръча окончателния кандидат за одобрение от Общото събрание на ООН, пише БТА.