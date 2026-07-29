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Русия обвини създателя на "Телеграм" в тероризъм, издирват го

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Павел Дуров Кадър: YouTube/ Lex Clips

Русия обвини създателя на "Телеграм" Павел Дуров в тероризъм и Федералната служба за сигурност го обяви за издирване. 

Обвиненията са за това, че социалната мрежа не е спряла каналите и чатовете, използвани от украинските спецслужби. Според ФСБ Украйна използва чат приложението за "подготовка на терористични актове и масови убийства", съобщи РИА "Новости". 

От началото на войната досега "Телеграм" се използва активно и от двете страни. В приложението има стотици канали, свързани с войната, където се публикуват кадри от фронта, както и информация за военните действия. 

Федералната служба за сигурност твърди, че ботът за запознанства в приложението е бил използван за вербуване на руски младежи от украинските спецслужби. 

Руските служби твърдят още, че в "Телеграм" украинци се представяли за руски полицаи и военни, като така набирали пари за нуждите на украинската армия. Събирали и кординати за нападенията с дронове. 

Дуров може да бъде осъден на доживотен затвор за тези обвинения, както и да бъде арестуван задочно. Той напусна Русия още през 2014 г. след конфликт с властите. По думите му руските служби поискали от него да им предоставя потребителските данни от приложенията си, но той отказал. Счита се, че сега живее в Дубай.

Освен "Телеграм", Дуров е създател на ВКонтакте - най-популярната социална мрежа в Русия. През 2024 г. беше задържан за кратко във Франция по обвинения, че в платформата му "Телеграм" не е ограничавана престъпната дейност. 

През 2018 г. руски съд поиска "Телеграм" да предостави ключове за дешифриране на потребителските съобщения. Дуров отново отказа и съдът разпореди приложението да бъде блокирано. Спирането обаче се оказа неуспешно, въпреки че властите блокираха милиони IP адреси на "Амазон" и "Гугъл". Сринаха се много други интернет услуги, но "Телеграм" продължи да работи. Забраната беше отменена през 2020 г. 

Към момента достъпът до приложението в Русия е силно ограничено и на практика блокирано за по-голямата част от потребителите в страната. "Телеграм" в момента е достъпен само чрез VPN, а властите насърчават потребителите да ползват държавното приложение MAX. 

Павел Дуров Кадър: YouTube/ Lex Clips

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