Трима са арестувани след смъртоносен инцидент с кран в Прищина

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Трима души са задържани след срутване на строителен кран в Прищина. При инцидента загина 26-годишен мъж, а 18-годишен младеж бе ранен.

Задържаните са разследвани за причиняване на обща опасност и за нарушаване на правилата за безопасност на работното място. Две от лицата са представители на строителната фирма и на инвеститора на обекта.

Кранът се е срутил по време на монтаж. Инспектората по труда и прокуратурата вече провеждат огледи и изземват записи от охранителните камери. Назначени са независими машиностроителни и експертизи по безопасност на труда, които да установят точните причини за трагедията.

Разследването продължава с разпити на очевидци и на ранения младеж, пише БТА.