Ирак предложи на Турция до 1 милион барела петрол дневно в рамките на ново историческо партньорство

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Ирак има готовност да доставя до 1 милион барела петрол на ден за Турция. Това заяви неговият премиер Али аз Зайди по време на среща в Анкара с турския президент Реджеп Ердоган, на която двете страни подписаха мащабно споразумение за енергийно сътрудничество.

"Нашето посещение не е просто въпрос на протокол, а знак за укрепване на отношенията, които датират от векове", подчерта Аз Зайди. Той допълни, че Багдад и Анкара работят за задълбочаване на връзките в енергетиката, транспорта, образованието и водните ресурси.

Иракският премиер постави акцент и върху проекта "Път за развитие", който цели да свърже Персийския залив с Европа чрез нов транспортен коридор.

"Искаме тази трета река да бъде река на икономиката", каза Аз Зайди, сравнявайки инфраструктурата с реките Тигър и Ефрат.

От своя страна турският президент определи споразумението като фундаментална промяна в отношенията.

"Подписаното днес споразумение е историческа стъпка по отношение на партньорството в енергийния сектор", заяви Ердоган. Той съобщи, че компанията TPOC е получила партньорство за експлоатирането на петролопровода Киркук - Джейхан.

Предишното споразумение за тръбопровода от 1973 г. изтече в началото на седмицата.

"Нашата цел е да подпишем всеобхватно споразумение за сътрудничество в областта на енергетиката, което ще бъде от полза и за двете страни, възможно най-скоро", отбеляза Ердоган.