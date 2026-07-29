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24 хил. души се върнаха по домовете си след най-тежкия пожар в региона на Мадрид

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Изгорен автомобил в селище край Мадрид. СНИМКА: РОЙТЕРС

Хиляди хора се върнаха по домовете си, след като бяха евакуирани заради най-тежкия пожар в историята на Мадрид. Това съобщи правителственият представител за региона Франсиско Мартин Агире.

"24 хил. евакуирани души успяха да се върнат по домовете си", заяви Мартин Агире. Той допълни, че са отменени и ограниченията за други 20 хил. жители в 13 населени места, разположени на около 50 километра от испанската столица. От службите за спешна помощ потвърдиха, че нощта е преминала без нови огнища и процесът по прибиране на хората протича без инциденти.

Пожарникарите продължават борбата на терен, за да утвърдят постигнатия напредък, но метеорологичната прогноза отново се влошава. Очаква се температурите да достигнат 37 градуса, а силните пориви на вятъра да затруднят допълнително гасенето.

Бедствието в региона на Мадрид и огромният огнен фронт в съседната провинция Авила вече са опустошили общо 77 хил хектара. Вътрешният министър на Испания Фернандо Гранде-Марласка съобщи, че основната цел на екипите е пълното овладяване на пламъците, почти седмица след избухването им, пише БТА.

Изгорен автомобил в селище край Мадрид. СНИМКА: РОЙТЕРС

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