2025 г. е била най-смъртоносната за еврейската диаспора от над 30 години

Общо 20 души са били убити при антисемитски нападения по света през 2025 г., което я прави най-смъртоносната година за еврейската диаспора от три десетилетия насам. Това сочи нов доклад на Антиклеветническата лига, публикуван днес. Според организацията за борба с антисемитизма, фаталните инциденти в Сидни, Манчестър, Вашингтон и Боулдър правят черната статистика най-тежката след атентата в Буенос Айрес през 1994 г., когато загинаха 85 души.

За цялата 2025 г. намиращата се в Ню Йорк организация е регистрирала над 23 хил. антисемитски инцидента в седем държави. Става въпрос за САЩ, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Аржентина и Австралия. В тях живеят над 90% от еврейската общност извън Израел. Общият брой на проявите на омраза в тези страни е скочил със 136%, а инцидентите, съпътствани с насилие, са се увеличили с 97% спрямо 2022 г. - годината преди атаката на "Хамас" от 7 октомври 2023 г.

Най-кървавото нападение е извършено на 14 декември в Сидни, когато баща и син откриха огън по хора, събрали се на плажа Бондай за празника Ханука, убивайки 15 души. На 2 октомври, по време на Йом Кипур, двама богомолци бяха убити пред синагога в Манчестър. Други трима души загинаха при атаки във Вашингтон и Боулдър през май и юни.

Докладът посочва, че антиционизмът е бил съществен фактор в голяма част от случаите - при 48% от инцидентите във Великобритания, 45% в САЩ и 23% в Германия. Организацията обръща внимание и на Ирландия, където за шест месеца малката общност от 2200 евреи е съобщила за 143 прояви на омраза.

"Антисемитизмът вече не е временен пик, а се превърна в новото ни ежедневие", предупреждават от Антиклеветническата лига. Оттам призовават правителствата за превантивни мерки, по-големи инвестиции в сигурността, по-строго законодателство и по-строг контрол върху езика на омразата в социалните мрежи, пише БТА.