Анкара арестува опозиционен кмет на истанбулска община

Турските власти задържаха кметицата на истанбулската община "Юскюдар" Синем Дедеташ и още пет лица при разследване за корупция в строителния сектор. Задържаните от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) са обвинени в схеми с разрешителни за строеж и договори за консултантски услуги, съобщи Ройтерс.

Полицията е извършила едновременни обиски на 11 адреса в Истанбул, откъдето са иззети компютри и дигитални архиви. Сред арестуваните са заместник-кметът на района, архитекти и инвеститори. Според разследването строителите са били принуждавани да подписват фиктивни договори с определени компании, за да получават бързо строителни разрешения.

Арестите са поредният удар срещу общините, управлявани от основната опозиционна партия на президента Реджеп Тайип Ердоган. От НРП категорично отхвърлят обвиненията и твърдят, че акцията е политически мотивирана репресия. От своя страна правителството в Анкара застана зад действията на полицията с аргумента, че съдебната система в страната е независима, пише БТА.