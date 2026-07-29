Мерц: Черна гора трябва да стане член на ЕС до края на десетилетието

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Черна гора трябва да се присъедини към Европейския съюз до края на десетилетието, като подчерта, че страната вече е изпълнила в голяма степен критериите за членство и не бива да бъде обвързвана с напредъка на останалите държави от Западните Балкани.

По време на официалното си посещение в Дъблин Мерц посочи, че Черна гора е най-напредналата държава в процеса на евроинтеграция в региона.

„Черна гора трябва да стане членка на ЕС до края на десетилетието. Тя е готова за присъединяване и като цяло е изпълнила всички изисквания", заяви германският канцлер.

Той отбеляза още, че Европейският съюз не е приел нова държава членка през последните 13 години, въпреки че продължава да заявява готовност да приема европейски държави, които покриват Копенхагенските критерии.

„Черна гора изпълнява тези условия, а Европейският съюз трябва да застане зад думите си", подчерта Мерц, цитиран от БТА.

Черна гора води преговори за членство в ЕС от 2012 г. и е определяна като най-напредналия кандидат сред шестте държави от Западните Балкани. През последните месеци германско-френска инициатива настоява за ускоряване на процеса на разширяване и за поетапно интегриране на страните кандидатки още преди пълноправното им членство.