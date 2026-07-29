ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Възраждане" търси помощ от Радев, за да обжалва р...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23301590 www.24chasa.bg

„Новото трио“ на Китай набира популярност в целия свят

КМГ

572
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

Роботите, изкуственият интелект и иновативните лекарства се превръщат в "новото трио" на китайската външна търговия и нова визитна картичка на страната на международните пазари, съобщава КМГ. Според проучване на изследователския център „Пю" възприятието, че Китай е „по-надежден партньор", получава все по-широко признание в различни региони по света.

В началния етап на реформите и отварянето към света основните експортни предимства на Китай бяха свързани с текстила, мебелите и домакинските уреди, подкрепени от голямата работна сила и конкурентните производствени разходи. През последните години, възползвайки се от възможностите на зеления преход, Китай създаде ново поколение конкурентни продукти – електромобили, литиеви батерии и фотоволтаични технологии.

Днес страната активно участва в развитието на изкуствения интелект и биотехнологиите, ускорявайки растежа на нови индустрии и прехода от „Произведено в Китай" към „Интелигентно производство".

През първото полугодие на тази година износът на китайски индустриални роботи се увеличи с 18,6% на годишна база, като продуктите достигнаха до 141 държави и региона. Износът на хирургични роботи нарасна 3,3 пъти спрямо същия период на миналата година. Според данни на глобалната платформа за агрегиране на AI модели OpenRouter, през третата седмица на юли седмичният брой заявки към големите китайски модели достигна 36,11 трилиона токена, като Китай запази водещата позиция в света за 12 последователни седмици.

Бързото развитие на тези нови индустрии показва, че Китай постепенно се трансформира от „световна фабрика" в „глобален иновационен център".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание