КМГ: Китай ще понижи емисиите си на въглероден диоксид на единица БВП със 17% до 2030 г.

Днес китайското Министерство на екологията и околната среда, съвместно с Държавната комисия за развитие и реформи и още 18 ведомства, публикуваха „Националния план за борба с климатичните промени за периода на 15-ия петгодишен план". В него систематично се определят целите и задачите за борба с климатичните промени и се предоставят ясни насоки за работата в тази област през следващите пет години.

Съгласно плана до 2030 г. емисиите на въглероден диоксид на единица БВП ще бъдат намалени със 17% спрямо нивата от 2025 г. Влиянието и водещата роля на Китай в глобалното управление на климата ще се повишат значително.