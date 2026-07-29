ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Френският диджей Кавински е открит мъртъв в Париж

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23301610 www.24chasa.bg

КМГ: Китай ще понижи емисиите си на въглероден диоксид на единица БВП със 17% до 2030 г.

КМГ

940
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

Днес китайското Министерство на екологията и околната среда, съвместно с Държавната комисия за развитие и реформи и още 18 ведомства, публикуваха „Националния план за борба с климатичните промени за периода на 15-ия петгодишен план". В него систематично се определят целите и задачите за борба с климатичните промени и се предоставят ясни насоки за работата в тази област през следващите пет години.

Съгласно плана до 2030 г. емисиите на въглероден диоксид на единица БВП ще бъдат намалени със 17% спрямо нивата от 2025 г. Влиянието и водещата роля на Китай в глобалното управление на климата ще се повишат значително.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Егати държавата и политиците ѝ