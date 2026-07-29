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КМГ: Пекин: Китай не е причина за търговските проблеми на ЕС

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На вчерашната пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет, отговорно лице на Министерството на търговията заяви, че през първото полугодие на тази година стокообменът между Китай и ЕС е достигнал близо 450 млрд. щатски долара, представлявайки ръст от 14,2% на годишна база. Двете страни имат огромен потенциал за сътрудничество в области като търговията с услуги, научно-технологичните иновации и зелената икономика.

Коментирайки това, че ЕС в последно време представи нови ограничителни мерки за търговията с Китай и преекспонира въпроса за обменния курс на юана, представителят на Министерството на търговията посочи, че това е неоснователно и не е от полза за стабилното развитие на търговско-икономическото сътрудничество между Китай и ЕС.

Китай не е причина за търговско-икономическите проблеми пред ЕС, а е партньор за разрешаване на съответните въпроси. „Протекционизмът не носи добри резултати, сътрудничеството и взаимната изгода са правилният път между двете страни", добави още представителят на министерството.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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