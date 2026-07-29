КМГ: Пекин: Китай не е причина за търговските проблеми на ЕС

На вчерашната пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет, отговорно лице на Министерството на търговията заяви, че през първото полугодие на тази година стокообменът между Китай и ЕС е достигнал близо 450 млрд. щатски долара, представлявайки ръст от 14,2% на годишна база. Двете страни имат огромен потенциал за сътрудничество в области като търговията с услуги, научно-технологичните иновации и зелената икономика.

Коментирайки това, че ЕС в последно време представи нови ограничителни мерки за търговията с Китай и преекспонира въпроса за обменния курс на юана, представителят на Министерството на търговията посочи, че това е неоснователно и не е от полза за стабилното развитие на търговско-икономическото сътрудничество между Китай и ЕС.

Китай не е причина за търговско-икономическите проблеми пред ЕС, а е партньор за разрешаване на съответните въпроси. „Протекционизмът не носи добри резултати, сътрудничеството и взаимната изгода са правилният път между двете страни", добави още представителят на министерството.