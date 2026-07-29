Китайските преки инвестиции в чужбина нарастват с 3,8% през първата половина на 2026 г.

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Китайските преки инвестиции в чужбина (ODI) във всички сектори достигнаха 596,42 млрд. юана (86,53 млрд. щатски долара) през първите шест месеца на 2026 г., което е ръст от 3,8% на годишна база, съобщава КМГ.

Китайски компании са инвестирали в 6867 чуждестранни предприятия в 144 държави и региона, като нефинансовите инвестиции възлизат на 453,06 млрд. юана.

В страните от инициативата „Един пояс, един път" инвестициите достигнаха 120,77 млрд. юана, спад от 11,1%. Оборотът по договорени чуждестранни проекти на китайски компании нарасна с 8% до 606,26 млрд. юана.