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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23301643 www.24chasa.bg

Събитие за обмен във филмите и телевизията между Китай и Африка започна в Кения

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 28 юли следобед в столицата на Кения Найроби беше открит шестият сезон на излъчването на китайски филмови и телевизионни продукции под наслов „Китайско-африкански емоции", съобщава КМГ. Над 20 китайски филмови и телевизионни заглавия на английски, френски, суахили и португалски език ще бъдат представени последователно пред местната публика чрез 15 водещи медии в 12 африкански държави, включително Кения, Танзания и Република Южна Африка.

Тази година е обявена за Година на китайско-африканския хуманитарен обмен. В рамките на шестия сезон ще бъдат представени над 20 китайски филмови и телевизионни продукции, сред които документалният филм „Писмото на председателя Си Дзинпин". Чрез тях африканската публика ще може да опознае Китай от гледна точка на научно-техническите иновации, опазването на околната среда и други сфери, да се запознае с управленската философия на китайските ръководители и да усети динамиката на китайската модернизация.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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