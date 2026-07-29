Събитие за обмен във филмите и телевизията между Китай и Африка започна в Кения

На 28 юли следобед в столицата на Кения Найроби беше открит шестият сезон на излъчването на китайски филмови и телевизионни продукции под наслов „Китайско-африкански емоции", съобщава КМГ. Над 20 китайски филмови и телевизионни заглавия на английски, френски, суахили и португалски език ще бъдат представени последователно пред местната публика чрез 15 водещи медии в 12 африкански държави, включително Кения, Танзания и Република Южна Африка.

Тази година е обявена за Година на китайско-африканския хуманитарен обмен. В рамките на шестия сезон ще бъдат представени над 20 китайски филмови и телевизионни продукции, сред които документалният филм „Писмото на председателя Си Дзинпин". Чрез тях африканската публика ще може да опознае Китай от гледна точка на научно-техническите иновации, опазването на околната среда и други сфери, да се запознае с управленската философия на китайските ръководители и да усети динамиката на китайската модернизация.