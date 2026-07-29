Броят на дивите дунбейски тигри и леопарди отбелязва възстановителен ръст

Днес, 29 юли, се отбелязва шестнадесетият Световен ден на тигъра, съобщава КМГ. Последните данни от мониторинга, публикувани от Държавното управление по горите и пасищата, показват, че през последните десет години дивите популации на дунбейски тигри и леопарди в Китай непрекъснато се възстановяват. В Националния парк за дунбейски тигри и леопарди броят на дивите тигри е нараснал от 27 през 2017 г. до 72, а този на леопардите – от 42 до 115. Това представлява знаков успех в опазването на тези емблематични видове.

Освен това Китай и руският национален парк „Леопардова земя" създадоха механизъм за редовно сътрудничество, с цел съвместното изграждане на трансгранична защитена територия с площ от близо 17 000 квадратни километра. Към момента 21 дунбейски тигъра и 27 леопарда вече осъществяват редовни трансгранични миграции.