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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23301665 www.24chasa.bg

Броят на дивите дунбейски тигри и леопарди отбелязва възстановителен ръст

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Днес, 29 юли, се отбелязва шестнадесетият Световен ден на тигъра, съобщава КМГ. Последните данни от мониторинга, публикувани от Държавното управление по горите и пасищата, показват, че през последните десет години дивите популации на дунбейски тигри и леопарди в Китай непрекъснато се възстановяват. В Националния парк за дунбейски тигри и леопарди броят на дивите тигри е нараснал от 27 през 2017 г. до 72, а този на леопардите – от 42 до 115. Това представлява знаков успех в опазването на тези емблематични видове.

Освен това Китай и руският национален парк „Леопардова земя" създадоха механизъм за редовно сътрудничество, с цел съвместното изграждане на трансгранична защитена територия с площ от близо 17 000 квадратни километра. Към момента 21 дунбейски тигъра и 27 леопарда вече осъществяват редовни трансгранични миграции.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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