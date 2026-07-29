Китайската „културна тройка“ разширява глобалния IP пазар

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Китайската онлайн литература, микросериалите и видеоигрите — известни като новата „културна тройка" в износа на страната — вече функционират като напълно интегрирана екосистема за интелектуална собственост. Това съобщиха пред КМГ експерти по време на Националния панаир на книгата в Ханджоу.

Според представените данни китайската онлайн литература вече достига до близо 400 милиона потребители в над 200 държави, генерирайки 5,64 милиарда юана (около 830 милиона долара) приходи от чужбина.

Дигиталните романи служат като основен източник на съдържание, микросериалите осигуряват бърза пазарна валидация, а видеоигрите създават дългосрочна стойност. Примери за глобалния успех на сектора са играта Genshin Impact с над 4 милиарда долара приходи, както и международно признатото заглавие „Черният мит: Укун".