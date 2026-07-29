Младите хора в Китай превръщат риболова в нова тенденция за облекчаване на стреса

С близо 150 милиона любители на риболова в цялата страна, което означава, че един на всеки десет души е рибар, това хоби вече не е символ само на по-старото поколение, съобщава КМГ. Риболовът се е превърнал в развлекателна дейност за всички, привличайки млади хора, жени и семейства, и е създал огромен потребителски пазар, интегриращ риболовни принадлежности, туризъм и начин на живот на открито.

По-младата демографска група поема водеща роля: Риболовът с примамка и риболовът на „едри екземпляри" привличат млади хора

Риболовът вече не е хоби, запазено за по-възрастни хора. Данните на Китайската риболовна асоциация показват, че младите и хората на средна възраст (на възраст 25–44 години) съставляват 46% от местното рибарско население, служейки като основна демографска група.

Ху Тао, рибар от Ухан, роден през 90-те години на миналия век, има 16 години опит. Въпреки натоварения си работен график, той бърза към местата за риболов, когато има свободно време, за да се предизвика, като улови едра риба. Прекарването на часове в чакане в знойната жега и участието в продължителни битки с големи риби е неговият уникален начин за облекчаване на стреса. Той е започнал само с малко сгъваемо столче и къса въдица, а днес притежава пълен набор от екипировка, включително въдици с различна дължина и пълен комплект аксесоари.

Сю Дзюефей, друг рибар, роден през 90-те години на миналия век, е специализиран в риболова с примамка. За него риболовът с примамка е лек и екологичен, а активният стил на търсене на риба се съчетава идеално с желанието на по-младото поколение за новост.

Младите рибари вече не са обсебени от размера на улова си, вместо това те ценят потапящото преживяване, което им прочиства ума. Проучвания в индустрията показват, че 25% от младите рибари дават приоритет на „потапянето в процеса". Самотните моменти, прекарани в замятане и чакане, предлагат психически отдушник за бягство от стреса на работното място и облекчаване на тревожността.

Възходът на жените рибарки: Риболовът се превръща в „ментален масаж" за градските жени

„Риболовът не е само мъжки спорт" – Сяо Ду, рибарка, родена през 90-те години на миналия век, разбива стереотипите чрез собствения си опит. Въпреки че семейството ѝ първоначално категорично се противопоставя на това да се занимава с хобито, сега тя пътува до водоеми из цялата страна целогодишно, харчейки десетки хиляди юани. Риболовът ѝ позволява да се наслаждава на пейзажите на открито, докато среща нови приятели и разширява социалния си кръг.

Гао Мяо, градска служителка, която прекарва дните си на бюро, открива, че риболовът ѝ предлага редки моменти на уединение. Процесът на внимателно наблюдение на плувката и чакане „да клъвне" ѝ позволява напълно да изчисти ума си. Тя оприличава риболова на личен „ментален масаж". Сега броят на жените рибарки непрекъснато расте и жени, държащи въдици, могат да се видят навсякъде на риболовните места. Риболовът се е превърнал от доминирано от мъжете занимание в терапевтична дейност, включваща и двата пола.

Диверсифицираният бизнес модел „Риболов+" разширява цялата верига на потребление

Разходите за риболов отдавна са надхвърлили тесните категории въдици и стръв, като моделът „Риболов+" непрекъснато отключва нов потенциал за потребление. Местата за риболов вече предлагат много повече от просто риболов. Съоръженията включват образователни центрове за риба и природни уроци за деца, наред с удобства като бране на плодове и зеленчуци, къмпингуване на тревни площи и барбекюта на открито. Тези диверсифицирани сценарии за потребление разширяват потоците от приходи, позволявайки на един член от семейството да лови риба, докато цялото семейство се наслаждава на свободното си време заедно.

У Пън, генерален секретар на Асоциацията по риболов в Ухан, отбелязва, че индустрията е навлязла в нова фаза – „започвайки с риболова, но простирайки се далеч отвъд него". Риболовът сега свързва цялостна верига на потребление, която обхваща риболовни принадлежности, къмпингуване на открито, културен туризъм и хранене, както и състезателни събития, трансформирайки се от нишово хоби в нов сектор на „икономиката на преживяванията", който стимулира вътрешното търсене.