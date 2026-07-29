Най-малко 20 загинали при съвместни удари на САЩ и Саудитска Арабия в Ирак

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Най-малко 20 членове на подкрепяната от Иран иракска паравоенна групировка „Сили за народна мобилизация" са загинали, а 32-ма са ранени при въздушни удари на САЩ и Саудитска Арабия срещу няколко нейни бази в Ирак. Това съобщи самата групировка, цитирана от Reuters.

По-рано американските въоръжени сили обявиха, че съвместно със саудитските сили са нанесли целеви удари срещу свързани с Иран въоръжени формирования, определени от Вашингтон като терористични, предаде ДПА.

Според Централното командване на САЩ (CENTCOM) атаките са били насочени срещу логистични бази и оръжейни складове в източната част на Ирак. В публикация в социалната мрежа X командването посочва, че операцията е предприета в отговор на повече от 30 атаки с дронове през последните 72 часа, за които обвинява Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

От CENTCOM твърдят, че КГИР е координирала действия на свързани с Иран въоръжени групи за нападения срещу американски военни обекти и саудитска енергийна инфраструктура.

Американската армия съобщи още, че е предотвратила предполагаема иранска атака с няколко балистични ракети срещу американски сили в Близкия изток. По данни на военните всички ракети са били прехванати, без да се уточнява конкретната цел.

Според информация на американското издание Axios ракетите са били насочени към американска военна база в Йордания. Йорданските въоръжени сили потвърдиха, че са прехванали пет ракети, изстреляни от Иран.

Ескалацията идва въпреки решението на президента на САЩ Доналд Тръмп временно да преустанови американските удари срещу Иран, за да даде възможност за продължаване на дипломатическите усилия.

„Водим много задълбочени преговори с Иран", заяви Тръмп пред Axios.

Преди обявената пауза американските сили извършваха въздушни удари по цели в Иран в продължение на около две седмици, пише БТА.

Междувременно вицепрезидентът Джей Ди Ванс и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн са изразили опасения от по-нататъшна ескалация на конфликта. Според CNN генерал Кейн е предупредил и за намаляващите запаси от боеприпаси на САЩ, особено на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot.