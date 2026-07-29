Почина актьор от "Игра на тронове"

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На 80-годишна възраст е починал актьорът Том Чадбон. Той е известен с участието си в "Игра на тронове" и "Доктор Кой".

Смъртта на британския актьор беше обявена в понеделник от издателската компания Fantom Events, от която той бе част.

„С тъга научихме новината, че Том Чадбон е починал миналия уикенд. Винаги беше топъл и приятелски настроен човек, с когото беше удоволствие да се работи, и изказваме съболезнования на семейството му в този тъжен момент", пише в изявлението им, цитирано от "Дейли мейл".

Том беше известен с многобройните си участия в телевизионни сериали и филми, включително "Доктор Кой", "Джеймс Бонд" и "Игра на тронове".

Актьорът е известен и с участията си в сериала "Пийп Шоу" и филма за Джеймс Бонд "Казино роял".

След смъртта му в социалните медии заваляха искрени съболезнования от фенове.