Зеленски: Украйна нанесе удари по ключови обекти в Русия и Крим

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Украйна е нанесла удари по няколко стратегически обекта на територията на Русия, сред които петролна рафинерия в Рязанска област, логистичен център, военно предприятие и обект в окупирания Крим. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Reuters.

По думите му целите са били „обекти, които работят за поддържането и продължаването на войната".

Според Зеленски са били атакувани логистичен център в района на Рязан, петролна рафинерия в Пермска област, експортен терминал и военно предприятие в Ростовска област, както и обект в окупирания от Русия Кримски полуостров, където са базирани високоскоростни катери на руския Черноморски флот.

По-рано украинският Генерален щаб съобщи в Telegram, че през нощта е бил нанесен удар по петролна рафинерия в Рязанска област, като по първоначални данни атаката е предизвикала пожар.

Междувременно назначеният от Москва ръководител на Крим Сергей Аксьонов съобщи, че при украинска атака срещу полуострова са загинали двама души, а петима са били ранени.

„В резултат на поредната нощна атака на врага срещу Република Крим, за съжаление, загинаха двама души, а още петима бяха ранени", написа Аксьонов в Telegram.

Прокуратурата на Крим информира, че е разпоредена координация между всички компетентни институции за ликвидиране на последиците от атаката, информира БТА.

В Белгородска област местните власти съобщиха, че украински удар е засегнал търговски обект. По информация на руския регионален оперативен щаб 15-годишно момче е ранено от осколки и е транспортирано в областната детска болница. При атаката са нанесени и материални щети по навес и лек автомобил.