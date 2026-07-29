Загадъчна смърт на 15 слона разследват в Кения

Кенийските власти разследват смъртта на 15 слона, открити през последния месец в района на Националния парк „Амбосели", съобщава Associated Press.

От Държавната служба за дивата природа на Кения съобщиха, че 10 от животните са проявили симптоми на частична парализа, преди да загинат в рамките на два дни. Останалите пет слона са били открити вече мъртви, като телата им са били частично разкъсани от лешояди и други хищници.

Повечето от загиналите са женски слонове и малките им, а сред тях има само един възрастен мъжки екземпляр. Смъртните случаи са регистрирани в района на резервата „Кимана" и ранчото „Куку", които граничат с Националния парк „Амбосели".

По първоначални данни лабораторни анализи, извършени в Университета в Найроби, са открили наличие на потенциално токсично вещество в изследваните проби. Паралелни изследвания на Държавната химическа лаборатория обаче не са установили наличие на тестваните отровни вещества. Властите уточняват, че разследването продължава.

Експерти извършват и екологично обследване на района, включително анализ на водоизточниците и други възможни източници на замърсяване, за да установят дали животните са били изложени на общ фактор, довел до заболяване или отравяне, пише БТА.

От Държавната служба за дивата природа увериха, че към момента няма данни причината за смъртта на животните да представлява риск за хората.