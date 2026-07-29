Бомбена заплаха затвори пристанището в Констанца

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Движението на корабите в пристанището на Констанца в Румъния беше временно преустановено след получен сигнал за поставено взривно устройство, съобщава Digi24.

Сигналът е задействал мерки за сигурност, като компетентните органи са започнали проверка на района. Към момента не се съобщават допълнителни подробности за характера на заплахата или за предприетите действия.

Пристанищните власти са спрели движението на плавателни съдове като предпазна мярка до приключване на проверките, пише БТА.

Пристанището в Констанца е най-голямото морско пристанище на Румъния и едно от ключовите транспортни съоръжения в Черноморския регион. През него преминават значителни количества стоки, горива и товари, свързани както с румънската икономика, така и с международния транспорт.

Последните дни в Румъния зачестиха инцидентите с дронове, които навлизат във въздушното ѝ пространство. Преди два дни северната ни съседка вдигна два изтребителя F-16 и свали дрон в района на Тулча.