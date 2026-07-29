Дунав достигна критично ниски нива, Румъния спря напояването

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Румъния е изправена пред сериозна суша, която застрашава земеделската продукция в редица райони на страната. Заради критично ниското ниво на река Дунав напоителните системи в един от най-големите окръзи – Долж, са спрени от повече от две седмици, съобщава румънският вестник „Адевърул".

Засегнати са над 55 000 хектара земеделска земя, които в момента не могат да бъдат напоявани. Земеделските производители предупреждават, че част от реколтата вече е загубена и дори евентуални валежи няма да успеят да възстановят някои от посевите.

„Това означава чиста бедност", коментират местни жители. Производители от района посочват, че използването на моторни помпи също е затруднено заради високите разходи за гориво.

По думите им най-сериозно е засегната царевичната реколта, като на места загубите достигат около 90 процента. Част от земеделците вече търсят работа в чужбина, за да компенсират финансовите си загуби.

Проблеми има и в окръг Яш, където земеделци съобщават за сериозни щети върху слънчогледовите насаждения. Според тях птици унищожават част от реколтата, а предприетите мерки за ограничаване на щетите не дават резултат.

От Национална администрация „Румънски води" предупреждават, че в началото на август дебитът на река Дунав се очаква да бъде около три пъти по-нисък от многогодишната средна стойност. Нивата на реката се доближават до стойности, наблюдавани през историческата суша от 1985 г.

Заради недостига на вода ограниченията за използване на водни ресурси, включително за напояване, остават в сила в участъка между Кълъраш и Черна вода, пише БТА.

„В целия водосборен басейн на река Дунав преобладават условия на тежка суша, без признаци за подобрение", посочват от институцията.

Допълнителен проблем е свързан с енергетиката – първи реактор на АЕЦ „Черна вода" е бил спрян като превантивна мярка, за да се гарантира работата на втория реактор.