Шест милиона европейци вече гласуваха за дизайна на новите евробанкноти

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Шест милиона граждани вече са участвали в общественото допитване на Европейската централна банка (ЕЦБ) за избора на дизайн на бъдещата серия евробанкноти, съобщиха от институцията.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард представи миналата седмица във Франкфурт на Майн десетте избрани предложения за визията на новите банкноти.

В специално видеопослание, публикувано в социалните мрежи, Лагард благодари на гражданите за активното участие.

„Шест милиона от вас вече изразиха мнението си за това как трябва да изглеждат бъдещите ни банкноти", заяви тя.

По думите ѝ европейците обсъждат предпочитаните от тях варианти както в ежедневието, така и онлайн, а всички, които все още не са дали своя глас, могат да се включат в инициативата.

Общественото допитване ще продължи до 21 септември, като гражданите на Европейския съюз могат да посочат предпочитания от тях дизайн. След приключването на анкетата ЕЦБ ще публикува доклад с резултатите от проучванията.

Очаква се Управителният съвет на ЕЦБ да вземе окончателното решение за дизайна на новите банкноти към края на годината. Изборът ще бъде направен въз основа на мненията на гражданите, оценките на журито на конкурса за дизайн, техническите анализи и резултатите от обществените проучвания, пише БТА.

След избора на концепция дизайнът ще бъде доразработен и преминат през необходимите тестове, преди да започне производството на новите банкноти.