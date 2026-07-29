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Прокуратурата в САЩ: Чарли Кърк е бил убит заради политическите си възгледи

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Чарли Кърк Снимка: Екс/ @charliekirk11

Обвинителите по делото за убийството на американския консервативен активист Чарли Кърк твърдят, че нападението е било мотивирано от политическите му възгледи.

Според прокуратурата Тайлър Робинсън, обвинен за стрелбата срещу Кърк, е извършил нападението заради позициите на активиста по теми като еднополовите бракове и правата на транссексуалните, съобщава Ройтерс.

Твърденията са изложени в съдебни документи и представляват най-подробното до момента описание на предполагаемия мотив за стрелбата, извършена на 10 септември 2025 г. в университет в щата Юта.

Прокурорите посочват, че Кърк е бил свързан с консервативно политическо и религиозно движение, което се противопоставя на еднополовите бракове и подкрепя традиционни възгледи за семейството и сексуалността. Според обвинението политическите и личните убеждения на Робинсън са били в противоречие с тези на Кърк, което е довело до нападението.

Като част от доказателствата прокуратурата посочва и надписи върху патрони, открити в предполагаемото оръжие на убийството, сред които фраза, съдържаща обида към жертвата. Обвинението твърди още, че връзката на Робинсън със съквартиранта му Ланс Туигс, който е обмислял смяна на пола, е част от контекста около предполагаемия мотив.

Адвокатът на Робинсън Ричард Новак оспорва твърденията на прокуратурата. Според защитата представените материали не доказват, че обвиняемият е действал заради политическите или религиозните убеждения на Кърк и не показват неговото психическо състояние, пише БТА.

Робинсън е задържан от момента на ареста си и все още не е пледирал по обвиненията. Защитата разполага с три седмици, за да представи аргументи защо смята, че няма достатъчно доказателства делото да продължи. Съдията от окръжния съд на Юта Тони Граф ще разгледа въпроса на изслушване на 1 септември.

Чарли Кърк Снимка: Екс/ @charliekirk11

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