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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23302499 www.24chasa.bg

Откриха мъртъв френския диджей Кавински

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DJ Кавински СНИМКА: Фейсбук/Kavinsky

Френският диджей Кавински е открит мъртъв в Париж, съобщиха френски медии. 

Причината за смъртта му все още не е ясна. Прокуратурата ще разследва смъртта на 50-годишния диджей. Тялото му е открито в дома му. 

При първоначалния оглед на мястото не е установено нищо подозрително. 

Кавински е световно известен диджей. Истинското му име е Венсан Белорже. Става известен с миксове, които съчетават елементи от филмови саундтраци и видеоигри. 

Една от най-известните му песни е Nightcall от 2010 г. 50-годишният диджей закрива Олимпийските игри в Париж преди две години. 

DJ Кавински СНИМКА: Фейсбук/Kavinsky

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