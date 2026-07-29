Откриха мъртъв френския диджей Кавински

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският диджей Кавински е открит мъртъв в Париж, съобщиха френски медии.

Причината за смъртта му все още не е ясна. Прокуратурата ще разследва смъртта на 50-годишния диджей. Тялото му е открито в дома му.

При първоначалния оглед на мястото не е установено нищо подозрително.

Кавински е световно известен диджей. Истинското му име е Венсан Белорже. Става известен с миксове, които съчетават елементи от филмови саундтраци и видеоигри.

Една от най-известните му песни е Nightcall от 2010 г. 50-годишният диджей закрива Олимпийските игри в Париж преди две години.