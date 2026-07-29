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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23302605 www.24chasa.bg

Белгия изпраща пожарникари и техника в помощ на Франция заради огнената стихия

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Белгийските пожарникари ще се включат в овладяването на мащабните горски пожари в района на Бордо Снимка: Twitter/@JohnCremeansX

Белгия ще окаже помощ на Франция в борбата с мащабните горски пожари в района на Бордо, съобщи белгийският министър на отбраната Тео Франкен.

Страната ще изпрати противопожарна техника, включително автомобили с екипажи и водоноски, които да се включат в действията по овладяване на огнената стихия.

„Горските пожари във Франция и на други места са ужасни за хората и природата", написа Франкен в социалните мрежи. Той изрази признателност към пожарникарите, военните и спасителните екипи, които работят в тежки условия, за да защитят населението.

По думите му белгийската подкрепа е значителна и се предоставя чрез Министерството на отбраната. „Винаги ще помагаме на нашите френски приятели", посочи министърът и отправи пожелания за смелост към всички, засегнати от бедствието, пише БТА.

Помощта е част от европейското сътрудничество при природни бедствия, при което държавите членки си оказват подкрепа чрез изпращане на спасителни екипи, техника и ресурси при необходимост.

Белгийските пожарникари ще се включат в овладяването на мащабните горски пожари в района на Бордо Снимка: Twitter/@JohnCremeansX

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