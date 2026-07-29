Нова атака: Румъния вдигна F-16 заради група дронове край границата с Украйна

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Румънските военновъздушни сили са вдигнали два изтребителя F-16 след засичане на група дронове в близост до границата с Украйна, съобщи Министерството на националната отбрана на страната.

Изтребителите са излетели от 86-а авиобаза Борча в 10:57 ч. местно време, за да наблюдават въздушната обстановка в района.

Жителите на окръг Тулча са получили предупредително съобщение чрез системата за ранно предупреждение Ro-Alert. Според румънското военно министерство дроновете са се придвижили в близост до речната граница с Украйна, но не са навлезли във въздушното пространство на Румъния.

Малко след това са били съобщени експлозии на украинска територия. Въздушната тревога в румънския район е приключила около 11:30 ч.

Инцидентът се случва на фона на засиленото напрежение по границата с Украйна, след като Русия засили атаките срещу украински пристанищни обекти по река Дунав. През последните месеци Румъния неколкократно съобщи за случаи, при които дронове са падали или са навлизали в близост до нейното въздушно пространство, пише БТА.

През последните дни румънски изтребители F-16 са били използвани при няколко инцидента с безпилотни летателни апарати. След тези случаи Букурещ предприе дипломатически действия, включително извика руския посланик и обяви служител на руското посолство за персона нон грата.

Румънският външен министър Оана Цою заяви, че страната може да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор заради зачестилите инциденти с дронове.