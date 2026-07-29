ООН прави нов опит за пробив в преговорите за Кипър във формат 5+1

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Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш обяви, че ще бъде организирана нова разширена среща за кипърския въпрос във формат 5+1. Това стана след тристранна среща в Никозия с президента на Република Кипър Никос Христодулидис и лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман, съобщи Кипърската новинарска агенция (КНА).

Във формата 5+1 участват представители на двете кипърски общности – кипърските гърци и кипърските турци, трите държави гарантки на острова – Турция, Гърция и Великобритания, както и ООН.

Гутериш не посочи конкретна дата за провеждането на срещата, като уточни, че е необходима предварителна подготовка, свързана с мерките за изграждане на доверие, методологията и съдържанието на бъдещите разговори.

„Не искам да има повече срещи 5+1 без резултати", заяви генералният секретар на ООН, като подчерта, че целта е следващият формат да доведе до реален напредък.

По думите му решаването на кипърския въпрос е важно не само за мира и интересите на хората на острова, но и за стабилността на регион, който става все по-нестабилен.

Кипър е разделен от 1974 г., когато след преврат, насочен към присъединяване на острова към Гърция, Турция извършва военна намеса и установява контрол над северната част на страната. През 1983 г. там е обявена т.нар. Севернокипърска турска република, призната единствено от Анкара.

Република Кипър, която е международно призната и член на Европейския съюз, подкрепя решение чрез двузонална и двуобщностна федерация, съобразено с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Турция и кипърските турци през последните години настояват за модел с две отделни държави.

Последният кръг от преговори за обединение на острова приключи без споразумение през 2017 г. в Кран Монтана, Швейцария. Последната неформална среща във формат с участието на ООН се проведе през март 2025 г. в Женева.