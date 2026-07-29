Испания се надява да овладее големия пожар край Мадрид в следващите 12 часа

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Следващите 12 часа ще бъдат решаващи за овладяването на големия горски пожар в района на Мадрид, заяви испанският премиер Педро Санчес. По думите му настоящата ситуация е благоприятна и страната е по-близо до поставената цел да бъде ограничено разпространението на огъня.

Санчес направи изявлението си от командния център за действията при бедствието в Навалкарнеро, разположен на около 40 километра югозападно от испанската столица.

„Днес вярвам, че сме все по-близо до целта да овладеем пожара", каза премиерът, като подчерта значението на следващите часове за развитието на ситуацията.

Огънят бушува близо седмица и засегна райони в провинция Авила, както и съседните области Мадрид и Толедо. По предварителни данни пламъците са унищожили близо 80 000 хектара гори и храстова растителност.

Около 90 000 души в района около испанската столица са били евакуирани или са с ограничено придвижване заради опасността, пише БТА.

Най-тежко засегната е провинция Авила, където предварителните оценки сочат, че са изгорели близо 50 000 хектара, или около 500 квадратни километра. Ако данните бъдат потвърдени, това ще бъде най-големият горски пожар в съвременната история на Испания според официалната статистика, която се води от 1968 г.