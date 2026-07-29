Откриха нов вид динозавър на 210 милиона години в Зимбабве

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Учени идентифицираха нов вид динозавър в Зимбабве, който според изследванията е живял преди около 210 милиона години – в края на триаския период, когато динозаврите тепърва започват да се разпространяват по света.

Видът е наречен Musango matusadonaensis и е описан на базата на скелет, открит през 2018 г. край бреговете на езерото Кариба в северната част на Зимбабве. Това е едва петият научно описан динозавър от територията на страната.

Международен екип от палеонтолози посочва, че новата находка дава важна информация за ранната еволюция на динозаврите и показва, че Южна Африка в миналото е била дом на различни екосистеми с уникални животински видове.

Musango matusadonaensis е бил значително по-малък от гигантските дълговрати динозаври, появили се милиони години по-късно. Според учените животното е достигало около 4,5 метра дължина и е тежало приблизително 222 килограма. Името му идва от думата „мусанго" на езика шона, която означава „живеещ в храсталака".

„Доскоро се смяташе, че динозаврите в Южна Африка са били сравнително сходни, но новото откритие показва, че регионът е включвал множество различни местообитания, населявани от разнообразни видове", коментира Пол Барет от Природонаучния музей в Лондон.

Фосилът е сред най-добре запазените останки от динозавър от този период, откривани в Зимбабве. Запазени са части от гръбначния стълб, ребра, предни и задни крайници, както и кости от ходилата.

Анализът на останките показва, че животното е било на около осем години и почти достигнало зряла възраст, когато е загинало. Учените установили също, че динозавърът е преживял тежка травма или сериозна инфекция.

Макар че черепът не е открит, изследователите предполагат, че Musango matusadonaensis вероятно е бил тревопасен или всеяден вид, обитаващ райони край реки и потоци, пише БТА.

Откритието е публикувано в научното списание Journal of Systematic Palaeontology. То допълва поредицата от важни палеонтологични находки в Зимбабве, сред които е и Mbiresaurus raathi – един от най-старите известни динозаври в Африка, живял преди около 230 милиона години.