Трима младежи са задържани в Нидерландия по подозрение за терористична дейност

Трима младежи на възраст между 16 и 19 години са задържани в Нидерландия в рамките на разследване за тероризъм, съобщиха местните власти. Акциите на полицията са проведени едновременно в Ротердам, Айндховен и Алкмар.

Сред задържаните има двама непълнолетни. Нидерландската прокуратура не е предоставила подробности за конкретните обвинения и естеството на предполагаемата терористична дейност, като разследването продължава. Очаква се заподозрените да бъдат изправени пред съдия в петък.

При операцията в Ротердам специализирани полицейски екипи са задържали млад мъж, след което са извършили обиск в жилището му. Според местни медии по време на действията на разследващите са били иззети електронни устройства, включително мобилен телефон.

В Айндховен полицията е използвала специализирани средства за проникване в жилище, където е бил задържан друг от заподозрените. След ареста са били извършени претърсвания на имота и автомобили в района.

Местни медии припомнят, че на същия адрес в Айндховен през 2023 г. е бил задържан друг човек, заподозрян във връзки с терористичната организация „Ислямска държава". Той е бил обвинен, че е подкрепял групировката и е обсъждал възможни нападения срещу обществени места и полицейски обекти. През 2024 г. е получил наказание, включващо лишаване от свобода и общественополезен труд.

За акцията в Алкмар засега не са съобщени допълнителни подробности, пише БТА.

Нидерландските власти редовно провеждат операции срещу заподозрени в терористична дейност, като особено внимание се отделя на случаи, свързани с онлайн радикализация и вербуване на млади хора. Разследванията обикновено се водят от прокуратурата и службите за сигурност при запазване на поверителност до изясняване на фактите.