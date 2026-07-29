Бившият премиер на Полша сформира нова парламентарна група в Сейма

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Бившият премиер на Полша Матеуш Моравецки обяви създаването на нова парламентарна група, след като продължителният вътрешен конфликт в консервативната опозиционна партия „Право и справедливост" (ПиС) доведе до окончателно разделение, съобщи ДПА.

Новата формация носи името „Развитие плюс" и включва 40 депутати от долната камара на парламента (Сейма) и един сенатор. Моравецки заяви, че основните ѝ цели са насърчаване на икономическото развитие на страната и защита на консервативната идентичност на Полша.

„Право и справедливост" беше управляваща партия в периода 2015–2023 г. и остава най-голямата опозиционна сила след парламентарните избори през 2023 г. По време на управлението си партията проведе мащабни съдебни реформи, които доведоха до сериозен спор с Европейската комисия относно върховенството на закона.

Създаването на новата група е резултат от продължителното напрежение между Моравецки и лидера на ПиС Ярослав Качински. Според полски медии бившият премиер е бил сред представителите на по-умереното и икономически ориентирано крило в партията, което се противопоставя на по-твърдия политически курс на ръководството.

През април Моравецки и негови съмишленици създадоха вътрешната платформа „Развитие плюс", но Качински поиска тя да бъде разпусната, а членовете ѝ да подпишат декларации за лоялност към партията. Моравецки отказа да изпълни това искане.

Очакваше се ръководството на ПиС да вземе решение за евентуалното изключване на Моравецки и неговите съмишленици, но въпросът беше насочен към партийния дисциплинарен комисар, което отложи окончателното решение.

Моравецки заяви, че няма да се включва във вътрешнопартийни конфликти и ще насочи усилията си към опозиция срещу правителството на центристкия премиер Доналд Туск, пише БТА.

Той допълни, че в следващите дни новата парламентарна група ще представи своята политическа програма.