Зеленски: Уиткоф и Къшнър може да посетят Украйна скоро

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Американският специален пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, може да посетят Киев през следващите две седмици, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

По думите на Зеленски Украйна се нуждае от 300 зенитно-ракетни системи „Пейтриът" преди началото на зимата, тъй като очаква Русия да възобнови атаките срещу енергийната инфраструктура на страната.

Изявлението беше направено след срещата на Зеленски с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон. Украинският лидер посочи, че разговорите са били насочени към възможностите Киев да получи лиценз за производство на американски противоракетни прехващачи, както и към усилията за възстановяване на мирните преговори с Русия.

Очакваното посещение на американски представители в Киев би било част от продължаващите дипломатически контакти между САЩ и Украйна на фона на войната и опитите за намиране на път към преговори, пише БТА.

Зеленски подчерта, че укрепването на противовъздушната отбрана остава сред основните приоритети на страната преди зимния период, когато Украйна традиционно се подготвя за възможни руски удари по ключови енергийни обекти.