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Зеленски и Туск търсят общи позиции след срещата с Тръмп

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Люблин става място за нова среща между Зеленски и Туск Снимка: Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес в полския град Люблин с премиера на Полша Доналд Туск, съобщи канцеларията на полския министър-председател в социалната мрежа „Екс", цитирана от Укринформ.

Разговорите между двамата лидери ще бъдат насочени основно към резултатите от визитата на Зеленски в САЩ и срещата му с американския президент Доналд Тръмп.

Срещата ще се проведе в следобедните часове в Люблин, в Източна Полша, пише БТА.

Това е поредният разговор между Зеленски и Туск в рамките на усилията за координация между Киев и Варшава на фона на войната в Украйна и международните дипломатически инициативи.

Люблин става място за нова среща между Зеленски и Туск

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