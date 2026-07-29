Зеленски и Туск търсят общи позиции след срещата с Тръмп

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Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес в полския град Люблин с премиера на Полша Доналд Туск, съобщи канцеларията на полския министър-председател в социалната мрежа „Екс", цитирана от Укринформ.

Разговорите между двамата лидери ще бъдат насочени основно към резултатите от визитата на Зеленски в САЩ и срещата му с американския президент Доналд Тръмп.

Срещата ще се проведе в следобедните часове в Люблин, в Източна Полша, пише БТА.

Това е поредният разговор между Зеленски и Туск в рамките на усилията за координация между Киев и Варшава на фона на войната в Украйна и международните дипломатически инициативи.