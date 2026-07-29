Техеран: САЩ нанесоха удар в северозападен Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавната телевизия на Иран съобщи, че САЩ са нанесли въздушен удар по район в северозападната част на страната, близо до границата с Ирак, предаде Франс прес.

Според информацията атаката е била насочена срещу район в окръг Пираншахр. Иранската телевизия посочва, че ударът е извършен от американски сили.

Иранската агенция Фарс, позовавайки се на представител на властите в провинция Западен Азербайджан, съобщава, че бомба е паднала в ненаселен район. По първоначални данни няма жертви или пострадали сред цивилното население, пише БТА.

Пираншахр се намира в провинция Западен Азербайджан, в близост до иракската граница – район, който има стратегическо значение заради разположението си и присъствието на различни въоръжени формирования. Към момента няма официална реакция от страна на САЩ по информацията за удара.