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Техеран: САЩ нанесоха удар в северозападен Иран

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Според твърденията на Техеран САЩ са нанесли въздушен удар по район в северозападната част на страната СНИМКА: АРХИВ

Държавната телевизия на Иран съобщи, че САЩ са нанесли въздушен удар по район в северозападната част на страната, близо до границата с Ирак, предаде Франс прес.

Според информацията атаката е била насочена срещу район в окръг Пираншахр. Иранската телевизия посочва, че ударът е извършен от американски сили.

Иранската агенция Фарс, позовавайки се на представител на властите в провинция Западен Азербайджан, съобщава, че бомба е паднала в ненаселен район. По първоначални данни няма жертви или пострадали сред цивилното население, пише БТА.

Пираншахр се намира в провинция Западен Азербайджан, в близост до иракската граница – район, който има стратегическо значение заради разположението си и присъствието на различни въоръжени формирования. Към момента няма официална реакция от страна на САЩ по информацията за удара.

Според твърденията на Техеран САЩ са нанесли въздушен удар по район в северозападната част на страната СНИМКА: АРХИВ

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