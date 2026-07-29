Италиански лекари отстраниха 7-килограмова киста от яйчника на 16-годишно момиче

Хирурзи от римската детска болница „Бамбино Джезу" извършиха изключително сложна операция, при която отстраниха успешно гигантска киста на яйчника с тегло близо 7 кг. от 16-годишно момиче. Интервенцията е извършена в отделението на болницата в Палидоро с помощта на иновативна хибридна техника, съчетаваща класическа и минимално инвазивна хирургия.

Кистата е заемала почти цялата коремна кухина, тъй като размерите й били 33 на 18 сантиметра. Тя притискала вътрешните органи и създавала риск от постепенно нарушаване на тяхната функция. В нея се съдържали над 6 литра течност. Едно от най-големите предизвикателства пред лекарите било не само безопасното й отстраняване, а и запазването на здравата тъкан на яйчника, за да не бъде застрашена бъдещата репродуктивна способност на момичето.

След операцията хистологичното изследване показало, че образуванието представлява доброкачествен тумор на яйчника. Преди хирургичната намеса обаче лекарите не са могли да бъдат сигурни в характера му и затова са работили така, сякаш става дума за потенциално злокачествено образувание. Особено важно е било съдържанието на кистата да не попадне в коремната кухина.

Поради огромните размери на кистата стандартната лапароскопска операция не била възможна още в началото на интервенцията. Екипът на „Бамбино Джезу" е разработил хибриден подход. През разрез от едва 5 см., подобен на този при цезарово сечение, хирурзите първо изолирали кистата в своеобразна защитена камера, която предотвратила изтичането на съдържимото. След това течността била източвана бавно и контролирано. Това позволило не само постепенното намаляване на размера на образуванието, а дало възможност вътрешните органи, които дълго време били под натиск, да се адаптират постепенно към освободеното пространство, без опасни промени в кръвното налягане и кръвообращението.

След намаляването на обема на кистата хирурзите успели да продължат операцията лапароскопски с помощта на видеокамера и да установят, че образуванието произхожда от левия яйчник.

„При толкова млада пациентка беше изключително важно да сведем до минимум и естетическите последици от операцията", обяснява хирургът Лорна Спаньол, извършила интервенцията. По думите й използваната техника е позволила отстраняването на толкова голяма киста през разрез от само пет сантиметра, което значително намалява както физическите, така и психологическите последици от голям оперативен белег.

Операцията продължила около два часа и е извършена от д-р Лорна Спаньол и д-р Илария Букони под ръководството на д-р Масимилиано Силвери, ръководител на звеното по андрологична хирургия в болницата. Момичето се е възстановило бързо и е било изписано в отлично общо състояние само четири дни след операцията.Специализираната детска болница „Бамбино Джезу", която е собственост на Светия престол и е сред водещите педиатрични лечебни заведения в Европа, публикува подробности за случая на официалния си сайт. Тя го определя като пример за възможностите на съвременната минимално инвазивна хирургия при особено сложни педиатрични случаи.