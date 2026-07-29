Унгарската АЕЦ „Пакш“ спира един от реакторите си заради ниското ниво на Дунав

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АЕЦ „Пакш" в Унгария днес ще спре един от четирите си реактора заради рекордно ниското ниво на водите в река Дунав, които биват използвани за охлаждане. Това съобщи унгарската енергийна компания Ем Ви Ем Си (MVM), която оперира атомната централа, предаде Ройтерс.

Централата, която разполага с четири руски реактора с обща мощност 2 гигавата и произвежда близо половината от електроенергията в Унгария, намали мощността на друг енергоблок с 254 мегавата в понеделник.

Днешното спиране на работата на реактора ще намали производството на електроенергия от АЕЦ „Пакш" до около 60 на сто от капацитета.

В края на юни унгарските власти предприеха извънредни мерки, като освободиха централата от ограниченията за температурата на охлаждащите води, заради рекордната гореща вълна.

Оттогава нивото на водите в Дунав спадна до нов рекордно нисък минимум, което нарушава товарните превози и речните круизи по реката.

Министърът на околната среда на Унгария Ласло Гайдош заяви по-рано днес, че унгарските органи за управление на водните ресурси са в готовност да помогнат за осигуряването на охлаждаща вода за централата.

По думите му властите са разположили в близост до АЕЦ „Пакш" четири помпени понтона и два плаващи крана, които могат да бъдат използвани, тъй като се очаква нивото на водите да продължи да спада през следващите дни.