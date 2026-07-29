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Тръмп за иранската атака срещу US бази в Близкия изток: Ще получат един хубав бой

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Доналд Тръмп Снимка Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес обеща да нанесе тежък удар по Иран, след като американските въоръжени сили заявиха, че са прехванали няколко балистични ракети, изстреляни от Ислямската република срещу американски сили в Близкия изток.

"Ще ги ударим здраво; ще получат един хубав бой", заяви Тръмп в телефонно интервю за "Фокс Нюз".

По-рано държавната телевизия на Иран съобщи, че САЩ са нанесли въздушен удар по район в северозападната част на страната, близо до границата с Ирак.

Според информацията атаката е била насочена срещу район в окръг Пираншахр. Иранската телевизия посочва, че ударът е извършен от американски сили.

Иранската агенция Фарс, позовавайки се на представител на властите в провинция Западен Азербайджан, съобщава, че бомба е паднала в ненаселен район. По първоначални данни няма жертви или пострадали сред цивилното население.

Пираншахр се намира в провинция Западен Азербайджан, в близост до иракската граница – район, който има стратегическо значение заради разположението си и присъствието на различни въоръжени формирования. Към момента няма официална реакция от страна на САЩ по информацията за удара.

Доналд Тръмп Снимка Ройтерс

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