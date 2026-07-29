Павел Дуров показа среден пръст на Русия след обвинения в тероризъм (Обзор)

Москва го обяви за международно издирване

Русия издаде международна заповед за арест срещу основателя на социалната мрежа “Телеграм” Павел Дуров по обвинения в улесняване на тероризма. Според службата за сигурност ФСБ популярната платформа е била използвана от украинското разузнаване за вербуване на хора, които да извършват атаки срещу руската държава.

Кремъл обвинява милиардера, че се е провалил в мерките срещу свързани с Киев канали, чатове и ботове, които са допринесли за подготовката и координирането на терор и саботаж. Москва настоява, че същите източници са отговорни за атаки и киберпрестъпления, при които е бил отнет животът на цивилни лица.

Руският следствен комитет съобщи, че провежда отделно разследване по наказателни дела, свързани с вербуването на тийнейджъри за предполагаеми терористични и саботажни дейности чрез чатбот, наречен “Давинчик/Лео”, в телеграм.

Малко след обявяването на обвинението профилът на телеграм в “Екс” публикува снимка, на която Дуров показва средния си пръст. По-рано той обвини руските власти, че си измислят нови претексти, за

да ограничат достъпа на руснаците

до платформата му.

В началото на годината ФСБ заяви, че телеграм е била използвана в над 150 хил. престъпления, като 33 хил. от тях са пряко свързани с тероризъм. Също така ведомството настоява, че през 2024 г. платформата е подпомогнала за извършването на нападението в концертната зала “Крокус” край Москва, при което терористите убиха 154 лица.

Освен това според ФСБ социалната мрежа е допринесла и за убийството на Дария Дугина - дъщерята на руския националист и философ Александър Дугин.

Кремъл редовно обвинява политическите си противници в подкрепа на вражеска или екстремистка дейност. Дуров често е влизал в конфликт с руските власти, тъй като Москва засилва контрола си върху интернет пространството.

Телеграм е една от най-широко използваните платформи за комуникация в Русия, с десетки милиони активни потребители. През годините руските власти са правили многократни опити да блокират или ограничат услугата, или да принудят основателя ѝ да им предостави потребителски данни. Между 2018 г. и 2020 г. платформата дори

беше забранена в страната

Дуров е попадал под прицела и на френските власти. През 2024 г. Париж го арестува по обвинение, че не е извършвал качествен контрол на платформата си, за да се намали криминалната дейност в нея. Случаят предизвика фурор в страната, тъй като бе безпрецедентно шеф на социална платформа да бъде държан отговорен за престъпната дейност на потребителите в нея.

По онова време адвокатът на Дуров Дейвид-Оливие Камински заяви, че е абсурдно да се предполага, че клиентът му може да е замесен в престъпни деяния, които не го засягат нито пряко, нито косвено.

41-годишният мултимилиардер Дуров живее извън Русия от много години и притежава паспорти от Франция и ОАЕ. Той напусна страната през 2014 г., след като отказа да се подчини на изискванията на правителството да закрие опозиционните политически канали в телеграм. Той е и основател на популярния сайт ВКонтакте, известен като руския фейсбук.

