На 38-годишна британка е тялото, открито в куфар в Атина

38-годишна британка е жертвата, чието разчленено тяло бе открито в куфар на 18 юли в изоставена сграда в атинския квартал Кипсели.

За по-малко от две седмици гръцката полиция направи ключов пробив в разследването след сътрудничество с Интерпол и идентифицира трупа. Още в първите часове бяха снети пръстови отпечатъци, но те не фигурираха в гръцките бази данни. Допълнително затруднение за полицията бе, че в Гърция не беше подаван сигнал за изчезването на жена с подобно описание.

ДНК анализите, извършени с проби от близки на безследно изчезнали хора, също не показаха съвпадение, което насочи разследването извън пределите на страната.

Гръцката полиция се обърна към Интерпол, като изпрати данни за жертвата до компетентните служби в редица държави с молба за съдействие при идентифицирането ѝ.

Една от малкото следи, с които разследващите разполагаха, беше облеклото на жената. При огледа стана ясно, че тя е носела къси панталони с логото на френски университет – детайл, който засили предположенията, че вероятно не е гръцка гражданка.

Интерпол уведоми гръцката полиция, че самоличността на жертвата е установена. Става дума за 38-годишна британка с инициали Е. Р., родена през февруари 1988 г. в Шотландия. Смята се, че е пристигнала в Гърция, след като е прелетяла през Кипър от САЩ.

Основната задача на следователите сега е да възстановят целия ѝ маршрут и да изяснят дали е пътувала сама, или е била придружавана от друго лице.

Вниманието на разследващите е насочено към всички нейни придвижвания след пристигането ѝ в страната. Проверяват се местата, които е посещавала, възможните ѝ контакти, както и хотелите или жилищата, в които е пребивавала.

Очаква се гръцката полиция да изиска информация и от авиокомпанията, с която британката е пристигнала в Гърция. Анализират се и записи от охранителни камери, телефонни комуникации и други доказателства, които могат да помогнат за възстановяването на последните дни и часове от живота ѝ.

Основната цел на полицаите е да установят човека, който е оставил куфара с тялото в изоставената сграда, както и всички лица, които може да са замесени в престъплението. Властите изчислили, че смъртта ѝ е настъпила между пет и седем дни преди тялото да бъде намерено. Британското посолство в Гърция и бащата на жената са уведомени за трагедията.

Случаят продължава да предизвиква силен обществен интерес в Гърция, а властите очакват новите данни за пътуването на британката да помогнат за изясняването на обстоятелствата около едно от най-загадъчните престъпления в страната през последните месеци.