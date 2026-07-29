Исландия прави референдум, отново иска да стане член на ЕС

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В Исландия днес се провежда референдум за възобновяване на преговорите за членство в Европейския съюз.

400 хил. исландци могат да гласуват за референдума. Според проучванията на общественото мнение над 53% подкрепят подновяването на преговорите. Основният аргумент на тези, които са против искането, са риболовът и земеделието.

Рейкявик започна преговори за членство през 2009 г. след финансова криза, но ги спря 6 г. по-късно. Сега заради амбициите на Доналд Тръмп да анексира съседна Гренландия, темата отново е на дневен ред, съобщава БНТ.