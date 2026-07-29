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Двама пожарникари загинаха на остров Крит, обградени от пламъците

Бойка Атанасова, Атина

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Горски пожар Снимката е илюстративна

Двама пожарникари загинаха при гасенето на големия горски пожар, който бушува в района на Неа Крия Вриси в област Ретимно на остров Крит.

По първоначална информация двамата огнеборци са били на 27 и 23 години. Те са се намирали в противопожарния си автомобил, когато попаднали в капана на огнената стихия.

Според първите данни гъстият дим е ограничил видимостта и пожарникарите са загубили ориентация, вследствие на което са били обградени от пламъците. Въпреки усилията на спасителните екипи животът им не е могъл да бъде спасен.

Големият пожар в Ретимно продължава да се разпространява неконтролируемо. Заради силните ветрове огънят бързо обхваща нови територии, а властите вече са разпоредили евакуацията на пет населени места.

На място продължават да работят десетки пожарникари с наземна техника и въздушна подкрепа, като основната цел остава овладяването на огнената стихия и защитата на населените райони.

Смъртта на двамата млади пожарникари предизвика силен обществен отзвук в Гърция. Очаква се гръцките власти да излязат с официална информация за обстоятелствата около трагедията, след като приключи проверката на инцидента.

Горски пожар Снимката е илюстративна

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