Раниха при опит за убийство руски бизнесмен, правил дронове

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Руски бизнесмен, разработил дронове, използвани на фронта в Украйна, бе прострелян при опит за убийство в Тула, Западна Русия. Това съобщиха от фирмата му и местните власти, цитирани от Франс прес и БТА.

"Атаката беше извършена срещу Андрей Черезов, главен конструктор и разработчик на серията дронове "Овод", съобщи компанията пред РИА Новости.

От фирмата казват още, че бизнесменът е получил държавни почести от Русия и лично е вземал участие в тестването на дроновете си на фронта в Украйна.

В изявление в профила си в социалната мрежа "В контакте", регионалното поделение на Следствения комитет на Русия в Тулска област, разположена на около 200 км южно от Москва, по-рано съобщи, че "неизвестно лице" днес е открило огън срещу "бизнесмен" във входа на жилищна сграда в Тула, а жертвата е настанена в болница.

Комитетът не дава повече подробности за състоянието на простреляния мъж, но заяви, че са предприети действия за установяване и задържане на нападателя.

През 2024 г. РИА съобщи, че представител на компанията "Овод" е презентирал един от най-новите модели дронове, използван изключително на фронта в Украйна.

От началото на войната на Русия в Украйна през февруари 2022 г., бяха извършени няколко покушения или опити за убийства срещу руски официални лица и военни. Киев пое отговорност за някои от нападенията.