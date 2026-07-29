Дрон удари US газов танкер на египетско средиземноморско пристанище

Дрон удари американски танкер за газ на египетското средиземноморско пристанище Дамиета. Това съобщи британската организация за морска сигурност "Амбри", съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявление египетското министерство на парола потвърди информацията за пожар на пристанището, но не спомена за атака с дрон. Компанията за пристанищно обслужване "Инчкейп" пък допълни, че 2 танкера с газ са обхванати от пожар в Дамиета.

Дронът е поразил танкерa "Енергос Уинтър" и запали пожар, който след това се е обхванал и друг плавателен съд – "Газлог Салем", съобщиха 3 търговски източника.

Други 2 източника от сферата на сигурността заявиха, че причината за експлозията е удар с дрон, което може да е знак за допълнително разпространяване на конфликта в Близкия изток, отбелязва Ройтерс. До момента никой не е поел отговорност за инцидента.

"Енергос Уинтър" е специализиран кораб за съхранение и регазификация (FSRU) с капацитет за съхранение от 138 250 кубични метра. Тя е собственост на базираната в САЩ компания "Енергос Инфрастръкчър". Техническите, безопасните и търговските операции на съоръжението се управляват от "Уилхелмсен Шип Мениджмънт " - също американска компания.

Министерството на петрола на Египет съобщи в изявление, че на 2 плавателни съда: кораб за регазификация и кораб за съхранение, на пристанище Дамиета е избухнал пожар, който е бил потушен незабавно от екипи за пожарна безопасност и охрана. Няма данни за жертви и пострадали.

Министърът на петрола Карим Бадауи посети мястото на инцидента, за да проследи действията по овладяването на ситуацията, се казва в изявлението. При пожара няма пострадали или загинали, а аварийните и техническите екипи продължават да работят по ликвидирането на последиците и оценяват въздействието на инцидента, става ясно още от изявлението.