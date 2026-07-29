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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23306789 www.24chasa.bg

Дрон удари US газов танкер на египетско средиземноморско пристанище

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Танкер. Снимка: Източник: Pixabay

Дрон удари американски танкер за газ на египетското средиземноморско пристанище Дамиета. Това съобщи британската организация за морска сигурност "Амбри", съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявление египетското министерство на парола потвърди информацията за пожар на пристанището, но не спомена за атака с дрон. Компанията за пристанищно обслужване "Инчкейп" пък допълни, че 2 танкера с газ са обхванати от пожар в Дамиета.

Дронът е поразил танкерa "Енергос Уинтър" и запали пожар, който след това се е обхванал и друг плавателен съд – "Газлог Салем", съобщиха 3 търговски източника.

Други 2 източника от сферата на сигурността заявиха, че причината за експлозията е удар с дрон, което може да е знак за допълнително разпространяване на конфликта в Близкия изток, отбелязва Ройтерс. До момента никой не е поел отговорност за инцидента.

"Енергос Уинтър" е специализиран кораб за съхранение и регазификация (FSRU) с капацитет за съхранение от 138 250 кубични метра. Тя е собственост на базираната в САЩ компания "Енергос Инфрастръкчър". Техническите, безопасните и търговските операции на съоръжението се управляват от "Уилхелмсен Шип Мениджмънт " - също американска компания.

Министерството на петрола на Египет съобщи в изявление, че на 2 плавателни съда: кораб за регазификация и кораб за съхранение, на пристанище Дамиета е избухнал пожар, който е бил потушен незабавно от екипи за пожарна безопасност и охрана. Няма данни за жертви и пострадали.

Министърът на петрола Карим Бадауи посети мястото на инцидента, за да проследи действията по овладяването на ситуацията, се казва в изявлението. При пожара няма пострадали или загинали, а аварийните и техническите екипи продължават да работят по ликвидирането на последиците и оценяват въздействието на инцидента, става ясно още от изявлението.

Танкер.

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